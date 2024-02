Diebe stehlen Tresor aus Geschäft in Lunzenau

Die Unbekannten haben eine Seitentür aufgehebelt und dabei beträchtlichen Schaden angerichtet.

Lunzenau.

Diverse Tabakwaren und einen Tresor haben Diebe in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch aus einem Geschäft in Lunzenau gestohlen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag über den Vorgang mitteilte, drangen die bislang noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen Dienstag gegen 18.30 Uhr und Mittwoch gegen 7.30 Uhr in das Geschäft an der Schillerstraße ein. Dazu hebelten sie eine Seitentür des Gebäudes auf und beschädigten sie dadurch beträchtlich. Der Stehlschaden wird von der Polizei nach einer ersten Schätzung mit zirka 6000 Euro angegeben. Doch das ist noch nicht alles: Der durch das gewaltsame Eindringen verursachte Sachschaden beziffert sich den Angaben zufolge auf etwa 1000 Euro. (fp)