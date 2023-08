Dramatischer Unfall auf der B 7 in Königsfeld: Polizei nennt Details

Die pinkfarbenen Markierungen auf der Straße erinnern am Tag nach dem schweren Verkehrsunfall in Königsfeld noch immer an das Ereignis. Auf der Geithainer Straße, also der B 7, waren drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Am Mittwochmorgen teilt die Polizei auf Nachfrage der „Freien Presse“ Details zum Vorfall mit: