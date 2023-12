Drei Verletzte: Bei Unfall in der Nähe von Penig saßen jeweils zweijährige Kinder im Auto

Am Freitagnachmittag sind in Langenleuba-Oberhain an der Einmündung auf die ehemalige B 95 zwei Pkw zusammengestoßen, in denen jeweils Kleinkinder mitfuhren. Eines wurde beim Unfall leicht verletzt.

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag im Peniger Ortsteil Langenleuba-Oberhain sind insgesamt drei Personen verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Nach Angaben der Polizei befuhr gegen 14.20 Uhr eine 37-jährige Fahrerin eines VW die Kreisstraße von Niedersteinbach in Richtung der S 51, das ist die ehemalige B 95 zwischen Chemnitz und Leipzig.... Bei einem Unfall am Freitagnachmittag im Peniger Ortsteil Langenleuba-Oberhain sind insgesamt drei Personen verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Nach Angaben der Polizei befuhr gegen 14.20 Uhr eine 37-jährige Fahrerin eines VW die Kreisstraße von Niedersteinbach in Richtung der S 51, das ist die ehemalige B 95 zwischen Chemnitz und Leipzig....