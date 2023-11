Drogenbande aus Colditz: Angeklagte haben etliches auf dem Kerbholz

Der Lebensstil der Angeklagten aus Colditz, bei denen im März unter anderem 5,5 Kilo Crystal, 32.000 Euro in bar sowie Waffen gefunden wurden, scheint nicht so recht zum Einkommen zu passen. Doch woher das Geld für teure Autos und Immobilien stammte, spielt beim Prozess am Landgericht Leipzig bisher nur eine Nebenrolle. Bild: Anja Jungnickel