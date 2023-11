Colditzer Drogenbande: Trio kann Weihnachten zu Hause feiern

Der 39-jährige Colditzer hatte sich vor Gericht immer zuversichtlich gezeigt, wie hier am ersten Verhandlungstag im September. Am letzten Verhandlungstag strahlte er nach dem Urteil im ganzen Gesicht. Denn er muss vorerst nicht mehr in der JVA bleiben. Bild: Anja Jungnickel/Archiv