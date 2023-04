Ebertstraße in Geringswalde kann gebaut werden

Der Ausbau der nördlichen Zufahrt zu den Mehrfamilienhäusern mit Eingängen von Nummer 16 bis 36 an der Ebertstraße in Geringswalde kann starten. Die Stadträte vergaben in ihrer jüngsten Sitzung den Auftrag für den Straßenbau einstimmig an die einheimische Firma "Detlef Schneider Hochbau-Tiefbau-Straßenbau". Die Auftragssumme bewegt sich bei rund...