Ein Grund zum Feiern: 30 Jahre Gymnasium in Rochlitz

Seit 30 Jahren trägt das Rochlitzer Gymnasium den Beinamen des in der Stadt geborenen Pfarrers, lutherischen Reformators und Gelehrten Johann Mathesius (1504 bis 1565). Das Jubiläum wird zunächst am Mittwoch für geladene Gäste in einer Feierstunde gebührend gefeiert. Am Donnerstag gibt es am Vormittag ein großes Schulfest – unter anderem...