Ein Linienbus ist in Claußnitz in die Leitplanke gekracht

Der Bus kam nach rechts von der Chemnitztalstraße ab.

Ein Linienbus ist auf seiner Fahrt in Claußnitz verunglückt. Der Verkehrsunfall ist am Dienstag, 22. August, passiert. Das hat die Polizei berichtet. Der Bus war am Dienstagnachmittag auf der Chemnitztalstraße, über die gleichzeitig die Bundesstraße 107 führt, unterwegs. Der 37-jährige Fahrer verlor kurz vor 16 Uhr die Kontrolle über das...