Einbrecher bekommen in Erlau Tresor nicht auf

Erlau.

An einem Tresor gescheitert, sind Einbrecher am Freitag, 9. Februar, in Erlau. Das hat die Polizei berichtet. Die unerkannt verschwundenen Täter hatten sich zuvor, kurz nach 1 Uhr, ein Geschäft an der Rochlitzer Straße zum Ziel ihrer kriminellen Absichten genommen. Mit roher Gewalt öffneten sie die Tür des Geschäfts. Bei der Suche nach Beute stießen sie in den Räumen auf den Tresor. Jedoch erwies sich der Geldschrank als zu hartnäckig für ihre Fähigkeiten. Die Einbrecher konnten den Tresor nicht öffnen. Sie verschwanden daraufhin im Schutz der Nacht. Hinterlassen hatten sie jedoch in dem Geschäft einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das hatte ein Verantwortlicher des Ladens entdeckt. Er rief die Polizei. (lk)