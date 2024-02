Beute gemacht in Geringswalde: Soundbox, Mischpult und Geld weg

Einbrecher haben eine Gartenlaube an der Goldammerstraße aufgebrochen.

Geringswalde.

Einbrecher haben sich in dem Zeitraum vom Mittwoch, 14. Februar, 22.30 Uhr, bis zum Donnerstag, 15. Februar, 21.15 Uhr, in Geringswalde ein Gartenhäuschen zum Ziel ihrer kriminellen Absichten genommen. Sie sind während des Zeitraumes auf das Gelände eines Kleingartenvereins an der Goldammerstraße gelangt. Anschließend brachen die Täter die Tür einer Gartenlaube auf. Sie durchsuchten das Häuschen nach Beute und wurden dabei fündig. Die Täter stahlen ein Mischpult, eine Soundbox und Geld. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf etwa 1200 Euro. An dem Gartenhäuschen hinterließen die Einbrecher einen Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Polizei ermittelt nun in dem besonders schweren Fall des Diebstahls. (lk)