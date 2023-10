Einbrüche belasten die Psyche: So können Hausbesitzer sich schützen

In den Keller, ins Auto, in die Wohnung: 2023 gibt es in Mittelsachsen bei Einbrüchen eine leicht steigende Tendenz im Vergleich zum Vorjahr. Hausbesitzer können dagegen etwas tun.

Ende April öffneten Einbrecher gewaltsam die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in Rochlitz, anschließend die Tür einer Wohnung. Dort nahmen sie persönliche Gegenständen und ein Smartphone mit. Der Wert der Beute lag bei 400 Euro – nur ein Fall von vielen. Insgesamt 1135 Diebstahlsdelikte unter erschwerenden Umständen – also in Form... Ende April öffneten Einbrecher gewaltsam die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in Rochlitz, anschließend die Tür einer Wohnung. Dort nahmen sie persönliche Gegenständen und ein Smartphone mit. Der Wert der Beute lag bei 400 Euro – nur ein Fall von vielen. Insgesamt 1135 Diebstahlsdelikte unter erschwerenden Umständen – also in Form...