Einbrüche in Hartha: Drei an einem Tag

Treibt eine Einbrecherbande in der Region ihr Unwesen? Die Vermutung liegt nahe, denn binnen weniger Stunden stiegen Täter in drei Objekte ein.

Kriminelle treiben aktuell in Hartha ihr Unwesen. Binnen kurzer Zeit sind mehrere Menschen Opfer von Einbrechern geworden. Der jüngst bekanntgewordene Vorfall: Ein Bruch in einen Handwerksbetrieb in Langenau. Die Kriminellen hebelten in der Zeit vom 29. Februar gegen 17.30 Uhr und dem 1. März gegen 7 Uhr ein Fenster des Gebäudes auf, um in das...