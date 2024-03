Einbrecher auf Diebestour in Langenau

Unbekannte sind in zwei Einfamilienhäuser in Langenau eingedrungen. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Langenau.

Schmuck und Bargeld haben Unbekannte am Donnerstagabend aus einem Einfamilienhaus in Langenau gestohlen. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Straße Am Auenbach. Die Täter kamen über ein aufgehebeltes Fenster ins Haus. Ähnlich gingen Unbekannte gegen 19 Uhr bei einem zweiten Einfamilienhaus in derselben Straße vor. Über ein Kellerfenster drangen sie in das Haus ein. Eine Hausbewohnerin wurde aufmerksam. Auf dem Grundstück vor dem Haus bemerkte sie einen Mann. Er flüchtete. Die Frau beschrieb den mutmaßlichen Einbrecher als etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte einen Vollbart, dunkle Haare und trug einen grauen Jogginganzug. Die Polizei prüft Zusammenhänge. Zeugen werden gebeten, sich unter Ruf 03431 6590 zu melden. (fp)