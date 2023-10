Einst Feinde, heute Freunde - Die Ballonflucht 1979 sorgt 40 Jahre später für ungewöhnliche Begegnungen

Zwei Familien aus der DDR gelang 1979 die Flucht mit einem Ballon. Davon berichtete nun der Konstrukteur des Ballons in Wiederau. Doch er hatte einen Gast dabei - mit dem kaum jemand gerechnet hat.

Die Nacht vom 15. auf den 16. September 1979 wird der Peniger nie vergessen. Der Mond schien, der Himmel war klar, die Temperaturen lagen um die 7 Grad Celsius. Dienst hatte er zu diesem Zeitpunkt an der innerdeutschen Grenze Thüringen/Bayern, an der Grenzstation am Übergang Rodolphstein an der A9. Was ihn zwischen halb und um 3 Uhr irritierte,...