Elsdorfer feiern die Straßenfreigabe im Ort

Mit einem kleinen Straßenfest am Jugendclub Elsdorf ist am Donnerstag die Sanierung der Ortsdurchfahrt gefeiert worden. Dazu kamen Einwohner sowie Vertreter von am Bau beteiligter Firmen sowie der Stadtverwaltung. Kinder der DRK-Kita „Zu den Windmühlen“ durften nach der offiziellen Freigabe der Trasse als Erste auf der Ortsdurchfahrt fahren....