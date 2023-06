Ende der Landwirtausbildung in Rochlitz: Das hat auch Folgen für Freiberg

In Rochlitz hatte vor wenigen Tagen der letzte Ausbildungsjahrgang angehender Landwirte einen emotionalen letzten Schultag. Die Ausbildung der Landwirte am Beruflichen Schulzentrum Döbeln-Mittweida wurde eingestellt und damit der Teilschulnetzplan des Landes umgesetzt. Seit Herbst 2021 ist es im Landkreis nur noch möglich, am Beruflichen...