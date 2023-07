Ende einer Ära am Gymnasium Rochlitz: Pedro Hartig hört auf

Er war rund 40 Jahre an derselben Schule, zunächst als Schüler, dann als Lehrer. Pedro Hartig erinnert sich an seine Zeit an der EOS „Friedrich Engels“ in Rochlitz, an die Wende und an den Neustart als Mathesius-Gymnasium. Was er im Ruhestand vorhat, verrät er ebenfalls.

Er prägte Generationen von Schülern: Pedro Hartig, Lehrer für Geografie und Sport am Rochlitzer Mathesius-Gymnasium. Nun, nach einem erfüllten Berufsleben, ist Schluss. Vorige Woche hat der 64-jährige Seelitzer die Schlüssel für die Schule abgegeben. "Ich bin gerne Lehrer gewesen", sagt Hartig. "Ich hatte zuletzt eine fünfte Klasse, die...