Endlich Trinkwasser aus dem Netz: Brunnendörfer bei Rochlitz werden angeschlossen

Achim Günzel aus Pürsten, hier vor einigen Monaten am Brunnen auf seinem Grundstück in Pürsten. Der 19 Meter tiefe Brunnen, der bislang zur Wasserversorgung diente, stammt wahrscheinlich aus der Bauzeit des Gehöfts in den 1840er-Jahren. Künftig kommt das Wasser zum Trinken und Waschen aus dem zentralen Netz. Foto: Mario Hösel/Archiv