Ertappt in Spernsdorf: Motorradfahrer fährt ohne Licht und Fahrerlaubnis, jedoch unter Alkohol

Die Polizei hat das Zweirad kurz nach Mitternacht auf der Bundesstraße 175 gestoppt.

Einer Polizeistreife kam in der Nacht zum Donnerstag auf der Bundesstraße 175 in Spernsdorf, einem Seelitzer Ortsteil, ein Motorrad ohne Licht entgegen. Das war 0.45 Uhr. Die Beamten wendeten und hielten das Zweirad an. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch bei dem 31-jährigen Fahrer wahr. Der Test ergab: 1,9 Promille. Für den Deutschen folgten eine...