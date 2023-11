Fachkräfte dringend gesucht: Wie sich Unternehmen und Betriebe aus Penig um Nachwuchstalente bemühen

Die Lage ist düster. In immer mehr Unternehmen mangelt es an guten Leuten. In Penig wollen die Betriebe gegensteuern - und haben mit der Stadt eine besondere Aktion auf die Beine gestellt.

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Egal, ob Handwerksbetriebe Nachwuchs suchen, Verwaltungen Quereinsteiger oder Gastronomiebetriebe Hotelfachleute: Not am Mann und an der Frau herrscht in sämtlichen Branchen. Weshalb Ausbildungsmessen allerorten regen Andrang verzeichnen. Auch in Penig gab es in den vergangenen Jahren die Möglichkeit,...