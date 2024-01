Faschingsclub Geringswalde setzt auf wilde Feiern

Angeführt vom im November gekürten Prinzenpaar zieht der Faschingsclub (FCG) Geringswalde geografische Kreise über ganz Deutschland.

Mit dem Start des Faschingsclubs Geringswalde (FCG) in die Faschingssaison steht der Ort unter der Regentschaft von Prinzessin Susan und Prinz Frank. Einheimische kennen das Paar unter Susan und Frank Wagenbichler. Und beide werden in Kürze unter dem Motto „Von Bayern bis nach Sylt, wir feiern Fasching ganz schön wild“ satt zu tun haben. So...