Nächte mit Dschungel, als Pirat oder wie im Disney-Film: So feiern die Faschingsvereine von Rochlitz bis Penig

Die Karnevalisten in der Rochlitzer Region haben ihre Mottos für die fünfte Jahreszeit preisgegeben und auch verraten, wann sie feiern. Doch ein Verein macht es noch spannend.

Die Faschingsvereine sind in die fünfte Jahreszeit gestartet und haben ihre ersten Feten schon gemeistert. Bis in den Februar hinein geht es bunt weiter. Das sind die Mottos der Karnevalisten in Rochlitz sowie die Feiertermine: