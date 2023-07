Feldbrand bei Rochlitz: Großeinsatz für Feuerwehren

Aufgrund von Dürre und Hitze sind die hiesigen Felder staubtrocken. Gräser und Getreide fangen daher rasch Feuer, wie etwa am Donnerstag, als am Nachmittag ein Feld bei Gröbschütz in Flammen stand. Gegen 15.30 Uhr rückten deshalb die Feuerwehren von Bernsdorf, Döhlen, Gröbschütz, Milkau und Zschaagwitz mit 35 Einsatzkräften und acht...