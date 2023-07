Flut 2013: Ausstellung zeigt, so verheerend war es in Rochlitz

Die Flutschutzwand in Rochlitz war fertig und sollte Tage später ihre erste Bewährungsprobe haben: Am 31. Mai 2013 schwoll die Mulde rasant an. Schon am Folgetag konnten die Dämme den Wassermassen bei einem Pegel von 6,15 Metern nicht mehr standhalten. Eine braune Brühe ergoss sich auf die ufernahen Stadtgebiete und zerstörte Brücken, Wege...