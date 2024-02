Förderschule Rochlitz: Unterricht läuft wieder normal

In der Wilhelm-Pfeffer-Schule hatte es am zurückliegenden letzten Wochenende dieses Monats einen Wasserrohrbruch gegeben. Bereits am 27. Februar konnte wieder regulär unterrichtet werden.

Das Leck ist geortet. Und die Wilhelm-Pfeffer-Schule für geistige Entwicklung in Rochlitz konnte am 27. Februar den regulären Schulbetrieb für aktuell 90 Schülerinnen und Schüler wieder aufnehmen. Wie die Bildungseinrichtung auf Nachfrage von „Freie Presse" mitteilte, habe der Hausmeister das Leck an einem Strang der Wasserleitungen...