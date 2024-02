Alarm in Rochlitz: Wasserrohrbruch in der Wilhelm-Pfeffer-Schule

In der Wilhelm-Pfeffer-Schule in Poppitz gab es einen Wasserschaden. Weil es nicht sofort gelang, den Defekt an einem Wasserrohr zu beheben, hat das Einfluss auf den Schulbetrieb am Montag.

Kurz nach 15 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr der Stadt am Sonntag in die Wilhelm-Pfeffer-Schule in den Rochlitzer Ortsteil Poppitz gerufen worden. Das Stichwort „ Wasser im Keller", unter dem die Kameraden alarmiert worden waren, bestätigte sich vor Ort: Sie mussten technische Hilfe leisten.