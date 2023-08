Förderverein Geringswalde holt Bahnhof zurück in die Stadt

Das altehrwürdige Gebäude hat bewegte Zeiten hinter sich. Vandalen hinterließen ihre Visitenkarte. Doch die Mauern hielten stand. Jetzt soll die Immobilie aus dem Dornröschenschlaf geholt werden.

Im einstigen Geringswalder Bahnhofsviertel bewegt sich was. Spätestens dann, wenn sich dieser Tage Motorsägen durch Dickicht quälen. Denn das Empfangsgebäude des Bahnhofs in Geringswalde hat einen neuen Eigentümer. Diese Tatsache machte Andreas Wagner vom Vorstand des Fördervereins Sport und Kultur in der Sitzung des Stadtrates am...