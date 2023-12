Förderverein Geringswalde stellt Weichen fürs kommende Jahr

Was im zurückliegenden Jahr erreicht wurde, was optimiert werden könnte und wer künftig im Vorstand mitarbeitet, das will der Verein festzurren.

Der Bahnhof ist wieder in der Stadt: Seit August agiert der Förderverein Sport und Kultur Geringswalde im Backsteinbau am Bahnhofsplatz, entfernte Wildwuchs und sicherte die Immobilie vor Eindringlingen. „Wir wollen uns gemeinsam darüber verständigen, wie wir an der Stelle weitermachen, was an nächsten Schritten nötig und sinnvoll ist, und...