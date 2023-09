Förderverein Geringswalde zeigt herbstlichen Chic

Im „Ratskeller“ wird in den kommenden Wochen ein breit gefächerter Mix an Veranstaltungen angeboten. Der reicht von Mode bis zum Spitzensportler.

Modebewusste dürften bereits daraufhin fiebern: Am 4. Oktober ziehen sich Geringswalderinnen für Geringswalderinnen an. Und zwar die neue Herbstmode, die Anett Fröhlich vom Modehaus am Markt für die Schau im Begegnungszentrum „Ratskeller“ zusammengestellt hat: Etwa kuschelige Oberteile in warmen, erdigen Tönen, dazu passende Hosen und...