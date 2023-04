Freibad Geringswalde: Saison ohne frischen Anstrich

In dieser Saison muss das große Schwimmbecken im Geringswalder Freibad an der Auenstraße ohne frischen blauen Anstrich auskommen. Das teilte Schwimmmeister Lutz Porsche mit. "Es war zu kalt und zu nass, die Farbe hätte nicht gehalten." Die Freizeiteinrichtung ist mit einem 25-Meter-Becken aus Beton ausgestattet und verursacht in jedem Frühjahr...