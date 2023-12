Freibad Rochlitz: Weiterer Schritt zum Umbau

Im Stadtbad sind Arbeiten am Hauptgebäude und am Parkplatz geplant. Ein wichtiger Beschluss dafür wurde jetzt gefasst.

Mit den geplanten Bauvorhaben im und am Freibad Rochlitz soll es zügig vorangehen. Der Vergabeausschuss des Stadtrates hat dafür weiter den Weg geebnet. Er entschied, dass die Firma Hoch- und Tiefbau Rochlitz GmbH (HTB) Rückbau- und Baumeisterarbeiten am Funktionsgebäude übernimmt. Sie hatte ein Angebot zu knapp 235.000 Euro eingereicht. Am...