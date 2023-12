Friedenslicht in Wechselburg: Kerzenschein für Herz und Heim

Es ist ein Zeichen für Frieden und soll zu Weihnachten aufzeigen, was wirklich wichtig ist. Nun kommt das Friedenslicht aus Betlehem in die Region.

Das Friedenslicht aus Betlehem wird Mittwoch, 20. Dezember nach Wechselburg gebracht. Ab 18 Uhr wird in der Basilika ein Abendgebet gefeiert. Danach kann jeder eine Kerze oder Laterne an dem Licht in der Basilika entzünden und dieses nach Angaben von Pater Maurus so „nach Hause nehmen und es weitergeben“. Am 23. Dezember kann das...