Friedenslicht ist in Wechselburg angekommen

Das Zeichen des Friedens aus Betlehem wird in Kirchen der Region weitergetragen. Am Samstag kann es in Schwarzbach abgeholt werden.

Mit dem Friedenslicht aus Bethlehem ist am Mittwoch ein Symbol der Hoffnung und des Friedens in der Region angekommen. Etwa 40 Menschen kamen in die Wechselburger Basilika, um das Licht zu empfangen und die Flamme – entzündet in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem – weiter zu verteilen. Pater Maurus freute sich sehr über die Resonanz. Katrin...