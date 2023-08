Fünf Menschen verletzt nach Verkehrsunfall in Göppersdorf

Bei einem Unfall am Montag in Göppersdorf, einem Ortsteil von Wechselburg, haben fünf Menschen Verletzungen erlitten, so die Polizei. Der Unfall passierte gegen 16.15 Uhr. Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Nissan auf der B 107 in Richtung Wiederau. An einer Kreuzung bog er in Richtung Topfseifersdorf ab. Dabei kollidierte der Nissan mit einem...