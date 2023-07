Für Öl, Sirup, Feste und Fotoshootings: Lavendelpracht in Königshain

Im Meer aus lilafarbenen Blüten summt es. Die Bienen bedienen sich am Lavendel. Sie sind die kleinen Helfer von Christine Winkler-Dudczig aus Königshain, und wohnen sonst in ebenfalls lilafarbenen Beuten am Rand des Feldes. Seit acht Jahren baut Christine Winkler-Dudczig Lavendel an und stellt Produkte zum Wohlfühlen her. Jetzt gerade ist...