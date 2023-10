Futterhäuschen für die harte Jahreszeit - In Naturschutzstation Weiditz ist Herbstbasteln angesagt

Jung und Alt haben in der Holzwerkstatt gehämmert und geschraubt. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.

Reges Treiben herrschte am Samstag in der Naturschutzstation Weiditz beim Herbstbasteln. In der Holzwerkstatt wurden Futterhäuschen oder Nistkästen gebaut. In anderen Räumen wurden diese bemalt. Die Gelegenheit nutze Ulrike Schlegel aus Milkau. Sie baute mit Tochter Ida zwei Nistkästen. Es konnten auch Beutel mit Herbstmotiven gestaltet oder...