Geithain: Bewohnerin verursacht Wohnungsbrand

Weil die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Geithain ihren Herd nicht ausschaltete, kam es am Dienstag zu einem Schwelbrand in ihrer Wohnung. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 77-jährige Mieterin mit Verdacht einer Rauchvergiftung im Krankenhaus ambulant behandelt. Weitere vier Bewohner des Hauses wurden ebenfalls auf Rauchvergiftung im...