Genussmarkt in Rochlitz: Am Samstag wird es köstlich

Nach dem gelungenen Auftakt im vorigen Jahr findet am Samstag auf dem Markt in Rochlitz der nächste Genussmarkt statt. Die Macher hoffen auf zahlreiche Gäste.

Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Nur das Zelt muss noch aufgestellt werden, aber auch die Händler und Imbissbetreiber müssen ihre Stände aufbauen und bestücken. Immerhin mehr als 20 an der Zahl sind es diesmal. Am Samstag steigt auf dem Markt in Rochlitz von 16 bis 21 Uhr der nächste Genussmarkt.