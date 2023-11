Geringswalde: Fahrzeug rammt Hauswand

In Geringswalde hat ein unbekannter Fahrer einen Sachschaden hinterlassen und ist geflüchtet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Geringswalde.

Der Fahrer oder die Fahrerin eines noch unbekannten Fahrzeugs hat in Geringswalde einen nicht unerheblichen Sachschaden verursacht. Auf 1000 Euro Schadensumme beziffert die Polizei den entstandenen Schaden, den der oder die Flüchtige an einer Hauswand am Verbindungsweg zwischen der Friedrich-Engels-Straße und der Erich-Zeigner-Straße hinterließ. Laut Polizei muss ein Fahrzeug in der vergangenen Woche in der Zeit zwischen Mittwoch (22. November) und Freitag mit dieser kollidiert sein. Der Fahrer oder die Fahrerin beging anschließend Fahrerflucht. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Unter der Telefonnummer 03737 7890 werden Hinweise vom zuständigen Polizeirevier Rochlitz entgegengenommen. (niem)