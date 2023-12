Glasfaserfirma zieht sich aus Mittelsachsen zurück - Was bedeutet das für Penig und Lunzenau?

Aufgrund geringer Nachfrage hat die Deutsche Glasfaser in Penig und Lunzenau ihren Glasfaserausbau gestoppt. Dennoch besteht für die Städte und Bewohner Hoffnung auf schnelles Internet. Aber wie?

In Mittelsachsen hat kürzlich ein Schreiben des Unternehmens Deutsche Glasfaser für Unmut gesorgt. Genauer: in Lunzenau, Penig, Mühlau, Taura, Hartmannsdorf und Burgstädt. Wie das Unternehmen vor wenigen Tagen mitteilte, ziehe es sich mit dem Vorhaben des Glasfaserausbaus aus eben jenen Orten zurück. Doch in Penig und Lunzenau, zum Beispiel,...