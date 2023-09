Großeinsatz auf dem Schloss Rochlitz: Rauchmelder schlägt Alarm

Aufregung am Montagabend in Rochlitz: Mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften rückt die Feuerwehr zum Schloss aus.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Montagabend zum Rochlitzer Schloss geeilt. Denn ein Rauchmelder in der finsteren Jupe hatte Alarm geschlagen. Neben der Rochlitzer Feuerwehr rückte gegen 18.45 Uhr auch die Noßwitzer Feuerwehr mit aus. Außerdem kamen Einsatzkräfte der Geithainer Feuerwehr mit der Drehleiter angefahren. In Summe waren...