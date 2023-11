Gymnasium in Rochlitz öffnet seine Türen für Neugierige

Die Bildungsstätte empfängt zum Tag der offenen Tür und hat dabei eine Menge zu bieten.

Zum Tag der offenen Tür empfängt das Rochlitzer Johann-Mathesius-Gymnasium in dieser Woche. Die Türen der Bildungsstätte an der Seminarstraße 1 sind geöffnet am 25. November von 9.30 bis 12.30 Uhr. 9.45 Uhr ist Eröffnung durch die Schulleitung. Geboten werden unter anderem Experimente und eine öffentliche Probe des Chors. Zudem werden die...