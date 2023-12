Gymnasium Rochlitz lockt im Januar mit Premiere: Berufe werden bei Messe vorgestellt

Im Gymnasium haben Schüler die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Berufe und Studienmöglichkeiten kennenzulernen. Unternehmen präsentieren sich vor Ort. Andernorts ist das schon ein Erfolgsmodell.

Was könnte ich einmal werden? Polizistin oder Architektin? Frisör oder Herzchirurg? Diese Frage stellt sich für die meisten Schülerinnen und Schüler spätestens in Klasse 9. Antworten gibt es Ende Januar 2024 in der Aula des Rochlitzer Johann-Mathesius-Gymnasiums. Dann findet die erste Berufs- und Studienmesse an diesem Ort statt.