Handgemachte Naturseifen: In einen leerstehenden Laden in Rochlitz ist wieder Leben eingekehrt

Kaffee, Rotwein und Safran - das sind einige Zutaten, die Claudia Cadow in ihrer Küche hat. Für die Seifenherstellung. In Rochlitz hat sie nun ein eigenes Geschäft. Samt einer Werkstatt für Kurse.

Wenn Claudia Cadow in ihrer Küche zu Olivenöl, Kaffee, Rotwein, Zitronengras und Safran greift, werden daraus weder Eintöpfe noch Gerichte der gehobenen Kochkunst. Vielmehr nutzt sie all das, um Seifen herzustellen. Und die verkauft sie nicht nur über ihre Homepage, sondern seit Ende August auch in ihrem Geschäft „Bauerngarten Naturseife“...