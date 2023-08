Hartha: Mutmaßliche Dealer in Apotheke gefasst

In Hartha haben Polizisten drei Männer beim Versuch überrascht, mit gefälschten Rezepten ein Medikament in der Apotheke abzuholen. Die Beamten merkten: Es sind Profis am Werk.

Am Donnerstag ist die Polizei nach Hartha in eine Apotheke gerufen worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz hatte sich ein Mann dort telefonisch nach einem verschreibungspflichtigen Diabetes-Medikament erkundigt und es reserviert. Da die Mitarbeiterin aufgrund eines ähnlichen Vorfalls den Verdacht einer Rezeptfälschung hegte,...