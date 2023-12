Heiligabend: Der Weihnachtsmann kommt per Traktorkolonne nach Wolkenburg, Kaufungen und Penig

Am Heiligabend kommt Knecht Ruprecht auf ungewöhnlichem Vehikel in die Region. Seine Traktorkolonne macht Station an mehreren Orten.

Penig.

Am Heiligabend rutscht der Weihnachtsmann nicht nur durch jeden Schornstein in jedes Haus. Nein, er kommt auch auf ungewöhnlichem Wege. Und zwar unter anderem nach Kaufungen, Wolkenburg und Penig. Die Weihnachtsmann-Traktorkolonne ist bereits am frühen Morgen des 24. Dezember unterwegs, um Kinder zu überraschen. Knecht Ruprecht gibt es dabei gleich mehrmals, und einige Engel sind ebenfalls mit von der Partie. Auf ihrer Route machen sie mehrfach Station und verteilen Geschenke an Kinder. Den ersten Halt gibt es um 9 Uhr am Gasthof Zur Schmiede in Dürrengerbisdorf, danach geht es für die Traktorkolonne weiter zum Wolkenburger Markt (9.25 Uhr), zum Gasthof Kaufungen (9.40 Uhr), zur Vogelschänke in Kaufungen (9.50 Uhr), zur Wetzelmüle nach Niederfrohna (10.10 Uhr), zur Kreuzung nach Tauscha (10.25 Uhr), anschließend zur Randsiedlung Penig (10.35 Uhr), zum Markt Penig (10.45 Uhr) und letztlich zum Gasthof „Zum grünen Hof“ in Markersdorf, wo die Kolonne um 11 Uhr endet. An fast allen Stationen erwartet die Besucher eine Überraschung.