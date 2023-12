Heiligabend und Advent: Weihnachtliche und sportliche Veranstaltungen in Mittelsachsen

Mittelsachsen stimmt sich auf Weihnachten ein. Welche Veranstaltungen das Wochenende bereichern, lesen Sie hier. Eines vorab: Nicht alles dreht sich um Weihnachten.

Der Heiligabend fällt in diesem Jahr auf den vierten Advent. Und entsprechend weihnachtlich fallen die Veranstaltungen am Wochenende in Mittelsachsen aus. Allerdings: Es gibt auch etwas, das mit Weihnachten wenig zu tun hat. Dafür viel mit Sport.