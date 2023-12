Kleine Lehrstunde für die jungen Kicker aus Mittelsachsen

Teams aus zehn Nachwuchsleistungszentren laufen beim 3. „Silbernen Budenzauber“ in Freiberg auf. Der Titelverteidiger kommt aus Thüringen

Die jungen Fußballer aus der Region haben am Samstag Gelegenheit, einige der besten ostdeutschen Nachwuchskicker in Freiberg zu erleben. Bei der 3. Auflage des „Silbernen Budenzaubers“ für U-13-Mannschaften, die 9 Uhr in der Ernst-Grube-Halle angepfiffen wird, laufen Dynamo Dresden, Carl Zeiss Jena, Erzgebirge Aue, Rot-Weiß Erfurt, der...