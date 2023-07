Heilpraktiker hält Vortrag über Elektrosmog

Über Wirkungen von elektromagnetischen Wellen in der Wohnbebauung spricht in dieser Woche in Rochlitz Franz Prost. Er ist Heilpraktiker mit Praxis im bayerischen Mühldorf am Inn. Über die Veranstaltung hat der Rochlitzer Hausarzt Dr. med. Martin Grzelkowski informiert. Kennengelernt haben sich beide auf einem Kongress, wo Porst Vorträge zum...