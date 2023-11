Herbstsalon in Seelitz: Es wird frivol

Die Veranstaltungsreihe lockt jeden Herbst Kulturbegeisterte in das kleine Dorf bei Rochlitz. Diesmal steht ein Künstlerpaar auf der Bühne, das die Goldenen 1920er-Jahre hochleben lässt.

Die goldenen 1920er-Jahre in Deutschland: Die Kultur blüht auf. Rauschende Feste werden gefeiert. Die Frau emanzipiert sich. An diese Epoche wird am 22. November ab 15.30 Uhr beim diesjährigen Herbstsalon im Waldhotel am Reiterhof in Seelitz erinnert. Zu Gast: Die Sängerin, Kabarettistin und Moderatorin Kathy Leen und Musiker Holger Miersch....